Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей |
Амирбеков: Мусульмане, иудеи и христиане живут в Азербайджане как одна семья |
Союзники или предатели? Почему делегации Украины, Грузии и Молдовы отказались принимать участие в голосовании в ПАСЕ |
Германия готовит первый со времен холодной войны план обороны |
США готовы обсудить с Ираком вывод войск |
Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине |
Аналитики назвали страну, ставшую новой «целью» Путина |
Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна |
Главное Политика

В Госдепе заявили о стремлении к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата

В Госдепе заявили о стремлении к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата

США стремятся сотрудничать с Азербайджаном по достижению целей в области климата посредством работы в рамках конференции COP29.

Об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман на конференции по безопасности Черноморского региона, организованной Caspian Policy Center.

Лохман отметила, что Грузия и Азербайджан являются прекрасными примерами того, что Черное море – это не просто регион для разведки и разработки углеводородов.

«Эти страны имеют большие возможности в сфере возобновляемой энергетики, в частности ветровой. Предложенный черноморский электрический кабель позволит улучшить связь между энергетическими рынками Южного Кавказа и ЕС и использовать те огромные ветровые ресурсы, которые доступны», – приводит «Тренд» ее слова.

Лохман считает, что все это приобретает еще большую значимость с учетом предстоящей конференции COP29 в Азербайджане.

«Итак, мы с нетерпением ждем возможности работать с Азербайджаном, с частным сектором и, очевидно, со многими другими странами над дальнейшим выстраиванием обязательств по переходу к «чистой» энергетике и достижению наших целей в области климата посредством работы в рамках COP29», – добавила она.

Теги:
Из этой рубрики
Турция продолжит поддерживать целостность братских стран
Политика

Турция продолжит поддерживать целостность братских стран

2024/01/25, 22:14
Кандидаты на пост президента Финляндии ведут борьбу за наиболее жесткую позицию по России
Политика

Кандидаты на пост президента Финляндии ведут борьбу за наиболее жесткую позицию по России

2024/01/25, 22:01
В Госдепе заявили о стремлении к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата
Политика

В Госдепе заявили о стремлении к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата

2024/01/25, 21:13
Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей
Политика

Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей

2024/01/25, 21:04
Милли Меджлис обсудит минный терроризм Армении
Политика

Милли Меджлис обсудит минный терроризм Армении

2024/01/25, 20:34
США планируют усилить антироссийские санкции
Политика

США планируют усилить антироссийские санкции

2024/01/25, 20:16
Азербайджан и Грузия высоко оценили уровень гумсотрудничества между странами
Политика

Азербайджан и Грузия высоко оценили уровень гумсотрудничества между странами

2024/01/25, 19:49
Спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с исламофобией назначена турецкий дипломат
Политика

Спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с исламофобией назначена турецкий дипломат

2024/01/25, 17:53
Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы
Политика

Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы

2024/01/25, 16:03