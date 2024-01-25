В Госдепе заявили о стремлении к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата

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США стремятся сотрудничать с Азербайджаном по достижению целей в области климата посредством работы в рамках конференции COP29.

Об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман на конференции по безопасности Черноморского региона, организованной Caspian Policy Center.

Лохман отметила, что Грузия и Азербайджан являются прекрасными примерами того, что Черное море – это не просто регион для разведки и разработки углеводородов.

«Эти страны имеют большие возможности в сфере возобновляемой энергетики, в частности ветровой. Предложенный черноморский электрический кабель позволит улучшить связь между энергетическими рынками Южного Кавказа и ЕС и использовать те огромные ветровые ресурсы, которые доступны», – приводит «Тренд» ее слова.

Лохман считает, что все это приобретает еще большую значимость с учетом предстоящей конференции COP29 в Азербайджане.

«Итак, мы с нетерпением ждем возможности работать с Азербайджаном, с частным сектором и, очевидно, со многими другими странами над дальнейшим выстраиванием обязательств по переходу к «чистой» энергетике и достижению наших целей в области климата посредством работы в рамках COP29», – добавила она.