США планируют усилить антироссийские санкции

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Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции в отношении РФ и будут добиваться в том числе лишения Москвы доступа к ключевым компонентам производства вооружений.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Теперь нам нужно ужесточить наши санкции, и мы будем повышать издержки для российского экспорта и продолжать сокращать доступ России к ключевым компонентам для производства вооружений», – сказал американский дипломат, выступая в Германском фонде Маршалла в Вашингтоне.