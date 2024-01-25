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Права граждан в цифровом пространстве будут защищены на законодательном уровне

Права граждан в цифровом пространстве будут защищены на законодательном уровне

В Азербайджане будет подготовлен законопроект о защите прав граждан в цифровом пространстве.

Это включено в план работы Комитета Милли Меджлиса по правам человека на весеннюю сессию 2024 года, уточняет АПА.

В ходе сессии пройдут слушания на тему защиты прав граждан в цифровом пространстве, будет разработан законопроект в этой сфере.

В то же время запланирована конференция на тему «Эпоха искусственного интеллекта, расширяющееся пространство киберпреступности и новые вызовы, ответы в области защиты прав человека».

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