Учительница столичной школы получила выговор за неподобающее поведение

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23 ноября 2023 года руководитель класса «1b» бакинской школы №317 сделала видеозапись на мобильный телефон, чтобы продемонстрировать родителям успеваемость детей. На видео можно увидеть грубое поведение учителя по отношению к учащимся.

Согласно информации Управления образования города Баку, во время беседы с руководством школы учительница призналась в неподобающем поведении. У нее была взята объяснительная. Согласно части 2 статьи 186 Трудового кодекса Азербайджана, ей был объявлен выговор в качестве дисциплинарного взыскания.

«По этому вопросу администрацией школы была проведена беседа с учениками и родителями, а также беседа психолога с учащимися. В течение последних двух месяцев никаких официальных жалоб от родителей не поступало», – сказали в Управлении.