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Спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с исламофобией назначена турецкий дипломат

Спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с исламофобией назначена турецкий дипломат

Турецкий дипломат Эврен Дагделен Акгюн назначена специальным представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман, сообщает агентство Anadolu.

Назначение турецкого дипломата на эту должность стало решением Мальты, которая в текущем году председательствует в ОБСЕ.

В заявлении МИД Турции по этому поводу говорится, что назначение Эврен Дагделен Акгюн специальным представителем организации по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман является шагом, заслуживающим одобрения. В министерстве отметили, что на этой ответственной должности представитель Турции будет содействовать межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Эврен Дагделен Акгюн имеет 30-летний опыт дипломатической службы, долгое время работала в Брюсселе послом Анкары в Европейском Союзе. Она также проработала в посольствах в Вашингтоне, Узбекистане и Таиланде.

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Спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с исламофобией назначена турецкий дипломат
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Спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с исламофобией назначена турецкий дипломат

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