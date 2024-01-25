Создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств

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Делегация во главе с начальником Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамедом Аббасбейли совершила рабочий визит в Стамбул для участия в заседании структур по конкуренции стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в госслужбе, в мероприятии приняли участие представители Министерства торговли Турции, органов по конкуренции Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Целью мероприятия было создание Совета по конкуренции при Организации тюркских государств, обсуждение на этой платформе вопросов обмена информацией между органами по конкуренции, борьбы с глобальными вызовами, развития конкурентных политики и права, усиления интеграции между странами и регионального сотрудничества. На мероприятии выступили министр торговли Турции Омар Болат, руководитель Агентства по конкуренции Турции Бирол Куле и другие официальные лица. Заседание продолжилось презентациями структур по конкуренции тюркских государств и обсуждением проектов сотрудничества.

Начальник госслужбы Мамед Аббасбейли подчеркнул роль Организации тюркских государств в развитии экономических, культурных и политических связей между государствами-членами структуры. Он рассказал о регулирующих положениях, содержащихся в Кодексе о конкуренции, подготовленном по инициативе госслужбы для защиты и улучшения конкуренции в Азербайджане. Было заявлено, что кодекс будет способствовать развитию деловой и инвестиционной среды в стране и повышению ее эффективности. Было подчеркнуто, что реализуемые госслужбой меры направлены на защиту интересов субъектов рынка и потребителей, развитие конкурентной экономической среды, обеспечение благосостояния общества в области качества.

По итогам заседания руководители органов по конкуренции подписали документ о создании «Совета по конкуренции при Организации тюркских государств». Кроме того, стороны договорились провести в городе Шуша Форум по конкуренции в рамках Совета по конкуренции при Организации тюркских государств.

В рамках визита также состоялась встреча начальника Госслужбы Мамеда Аббасбейли c руководителем Агентства по конкуренции Турции Биролем Куле. На встрече была обсуждена важность здоровой конкурентной среды в реализации торговых отношений и выгодных инвестиционных проектов с братской страной. Была предоставлена информация о современных подходах, применяемых с целью постоянного улучшения деловой и конкурентной среды, в новоутвержденном Кодексе о конкуренции, разработанном на основе передового международного опыта. В целях развития кадрового потенциала в обоих учреждениях достигнута договоренность о теоретическом и практическом обмене опытом для долгосрочного взаимного вовлечения сотрудников в рабочий процесс, развития базы данных в сфере конкуренции.

Отметим, что Организация тюркских государств является международной организацией, целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными странами. Организация создана на основе Нахчыванского соглашения, подписанного главами тюркоязычных стран 3 октября 2009 года на саммите в городе Нахчыван.