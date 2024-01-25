Аналитики назвали страну, ставшую новой «целью» Путина |
Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна |
… А нам все равно |
Хуситы ударили по военным кораблям США и добились попадания |
В Конгресс поступил запрос на поставку Турции партии F-16 на $20 млрд |
Мирзоян: Азербайджан поднимал вопрос о Конституции Армении |
Лавров обвинил Запад в «заманивании» Азербайджана и Армении |
Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Армении |
Эрдоган и Раиси обсудили положение дел на Южном Кавказе и подписали 10 соглашений |
Главное Армия

Керим Велиев проверил воинские части (видео)

Керим Велиев проверил воинские части (видео)

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду.
Было доложено, что в связи с процессом подготовки в воинских частях проводится строевой смотр, в подразделениях и тренировочных городках совершенствуется материально-техническая и учебная база, проверяется исправность боевой техники и вооружения, а также наличие обеспечения.
Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался ходом «Курса подготовки гизирей».

Как сообщает Минобороны, было отмечено, что в ходе занятий основное внимание уделяется повышению знаний и навыков курсантов, обучению правилам надлежащей эксплуатации и эффективного применения современного оружия, техники, а также других боевых средств, имеющихся в арсенале нашей армии.

Встретившись с личным составом в воинских частях, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил их боевую и морально-психологическую готовность, пожелал военнослужащим успехов в новом учебном периоде.

Доведя до личного состава требования и указания министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в связи с началом нового учебного периода, начальник Генерального штаба дал поручения по эффективной организации мероприятий по боевой и физической подготовке, а также дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих.

Теги:
Из этой рубрики
Керим Велиев проверил воинские части (видео)
Армия

Керим Велиев проверил воинские части (видео)

2024/01/25, 15:00
Хуситы ударили по военным кораблям США и добились попадания
Армия

Хуситы ударили по военным кораблям США и добились попадания

2024/01/25, 01:22
Для пленных россиян в Украине понадобится строительство третьего лагеря
Армия

Для пленных россиян в Украине понадобится строительство третьего лагеря

2024/01/25, 00:40
Вердикт турецкого парламента по членству Швеции в НАТО "оживил" ситуацию с F-16 для Анкары
Армия

Вердикт турецкого парламента по членству Швеции в НАТО «оживил» ситуацию с F-16 для Анкары

2024/01/25, 00:08
Израиль считает Иран "законной целью" для ракетных ударов
Армия

Израиль считает Иран «законной целью» для ракетных ударов

2024/01/24, 23:39
США не намерены выводить войска из Сирии
Армия

США не намерены выводить войска из Сирии

2024/01/24, 23:07
Заявление Генштаба ВСУ после крушения Ил-76
Армия

Заявление Генштаба ВСУ после крушения Ил-76

2024/01/24, 19:11
Украина получит оружие, "которого ещё не было"
Армия

Украина получит оружие, «которого ещё не было»

2024/01/24, 01:26
Манукян: Переход ВС Армении на новую форму сорван
Армия

Манукян: Переход ВС Армении на новую форму сорван

2024/01/24, 00:30