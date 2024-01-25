В Армении рассказали, когда они узнают, где находится их суверенная территория

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У Армении будет информация о ее суверенной территории после делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, сказал глава комитета кадастра Армении Сурен Товмасян журналистам, передает «Спутник Армения».

Товмасяну напомнили про слова Никола Пашиняна о том, что у Армении нет «кадастрового сертификата». Как считает глава комитета, заявление премьера означало, что границы не делимитированы. Для чиновника ключевой аспект делимитации и демаркации границ – это правовая оценка.

Весной прошлого года Пашинян заявлял в Национальном собрании, что народ Армении 30 лет жил на территории, на которую у него нет «сертификата кадастра».