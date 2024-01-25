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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp готовится к кроссплатформенному будущему: скоро через него можно будет писать пользователям Telegram, Discord и других мессенджеров.

В последней бета-версии WhatsApp появился новый раздел «Сторонние чаты», в который можно добавлять чаты из других мессенджеров. Функцию уже тестируют, но когда она станет доступна всем, пока неизвестно.

В этот раздел будут приходить сообщения из других мессенджеров даже от тех аккаунтов, которые не зарегистрированы в WhatsApp. В бета-версию уже добавлена совместимость с Telegram и Discord, а со временем появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других.

Такое нововведение обусловлено новым законом о крупных монополиях. В его рамках Apple должна будет открыть установку приложений не из App Store, а также доступ к NFC, а мессенджеры, включая WhatsApp – совместимость разных мессенджеров.

Точная дата запуска «Сторонних чатов» пока неизвестна. Ожидается, что ее реализуют в ближайшем обновлении, поскольку закон ЕС вступает в силу в марте.

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