Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли $1.2 млн

283 Просмотров

Из упавшего в Афганистане российского самолета Falcon 10 украли $1,2 млн.

Об этом сообщило афганское издание Hasht e Subh со ссылкой на источники в регионе.

Отмечается, что первая прибывшая на место аварии группа связана с начальником штаба вооруженных сил «Талибана».

По данным издания, после кражи губернатор от «Талибана» в провинции Бадахшан, где упало воздушное судно, по приказу заместителя премьер-министра организации Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела.

Согласно данным СМИ, возглавил комиссию по расследованию руководитель управления разведки «Талибана» в Бадахшане.