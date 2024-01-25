Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли $1.2 млн

Из упавшего в Афганистане российского самолета Falcon 10 украли $1,2 млн.
Об этом сообщило афганское издание Hasht e Subh со ссылкой на источники в регионе.
Отмечается, что первая прибывшая на место аварии группа связана с начальником штаба вооруженных сил «Талибана».
По данным издания, после кражи губернатор от «Талибана» в провинции Бадахшан, где упало воздушное судно, по приказу заместителя премьер-министра организации Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела.
Согласно данным СМИ, возглавил комиссию по расследованию руководитель управления разведки «Талибана» в Бадахшане.