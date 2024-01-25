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Техас вновь захотел стать независимым государством

Техас вновь захотел стать независимым государством

В Техасе на фоне скандалов с миграцией усилились призывы к выходу из состава США, сообщает журнал Newsweek.

Поводом стало решение Верховного суда, которое разрешает федеральным властям убрать стену из колючей проволоки, которую губернатор штата Грег Эббот начал строить вдоль границы с Мексикой.

После этого в Техасе снова воспряли сторонники «Тексита» – выхода штата из состава северо-американского государства.

Лидер движения «Тексит» Дэниел Миллер  попытался использовать эту ситуацию и включить вопрос о независимости Техаса в бюллетень на республиканских праймериз, которые начались в США.

В Республиканскую партию было подано прошение о проведении такого референдума. Оно набрало 139 456 голосов – при минимально необходимых 97 тысячах. Но партийные власти отказали «Текситу», ссылаясь на нарушение сроков подачи заявки и на то, что часть подписей может быть недостоверной. Попытка оспорить это через суд закончилась для сторонников независимости Техаса неудачей.

И, хотя идея провалилась, Миллер считает движение в сторону отделения уже идет. «Я думаю, что траектория, по которой движется федеральное правительство, траектория, по которой движется Техас – мы движемся в этом направлении… Думаю, что через 30 лет Техас станет независимым государством», – заявил активист.

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