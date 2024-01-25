Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна |
… А нам все равно |
Хуситы ударили по военным кораблям США и добились попадания |
В Конгресс поступил запрос на поставку Турции партии F-16 на $20 млрд |
Мирзоян: Азербайджан поднимал вопрос о Конституции Армении |
США не намерены выводить войска из Сирии |
Лавров обвинил Запад в «заманивании» Азербайджана и Армении |
Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Армении |
Эрдоган и Раиси обсудили положение дел на Южном Кавказе и подписали 10 соглашений |
Главное Экономика

Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы

Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы

Кипр, который годами использовался олигархами из РФ для отмывания сомнительных миллиардов, положил конец тесным связям с российским капиталом.

Как сообщает Associated Press, в период с 2014 по 2022 года кипрские банки закрыли счета 82% российских клиентов.

В общей сложности под закрытие попали 126 тысяч счетов, связанных с россиянами, а 60 тысяч физических и юридических лиц получили отказ в обслуживании в кредитных учреждениях островного государства. Объем изгнанных средств оценивается местными властями в 43,5 млрд евро.

Президент Кипра Никос Христодулидис, выступая перед ПАСЕ на этой неделе, заявил, что интенсивные связи республики с российским бизнесом остались в прошлом.

Отвечая на обвинения в том, что Кипр долгое время использовался российскими олигархами в качестве территории для отмывания денег, глава государства признал допущенные ошибки.

Он также раскритиковал программу «золотых паспортов», воспользовавшись которой можно было получить кипрское гражданство за инвестиции в экономику страны.

Весной прошлого года власти Кипра открыли 29 дел в рамках расследования российского присутствия в стране. Это произошло после того, как Вашингтон и Лондон внесли в санкционный список 13 компаний и физических лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов.

Почувствовав вероятность жестких мер, Кипр за последние полгода покинули как минимум десяток крупных российских компаний.

Теги:
Из этой рубрики
Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы
Экономика

Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы

2024/01/25, 12:03
Компания из Китая заинтересована в инвестициях в НАР и Восточный Зангезур
Экономика

Компания из Китая заинтересована в инвестициях в НАР и Восточный Зангезур

2024/01/25, 01:02
Возросли поставки легковых автомобилей из ЕС в Азербайджан
Экономика

Возросли поставки легковых автомобилей из ЕС в Азербайджан

2024/01/24, 23:51
Binance прекратит операции с рублями после 31 января
Экономика

Binance прекратит операции с рублями после 31 января

2024/01/24, 22:54
Капитализация Microsoft впервые превысила $3 триллиона
Экономика

Капитализация Microsoft впервые превысила $3 триллиона

2024/01/24, 21:35
Азербайджан представил свой туристический потенциал в Испании (фото)
Экономика

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Испании (фото)

2024/01/24, 19:59
Нефть на мировом рынке подешевела
Экономика

Нефть на мировом рынке подешевела

2024/01/23, 21:37
Расширяются торговые связи между Баку и Пекином
Экономика

Расширяются торговые связи между Баку и Пекином

2024/01/23, 18:19
Центробанк оштрафовал PASHA Bank
Экономика

Центробанк оштрафовал PASHA Bank

2024/01/23, 16:07