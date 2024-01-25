Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна |
… А нам все равно |
Хуситы ударили по военным кораблям США и добились попадания |
В Конгресс поступил запрос на поставку Турции партии F-16 на $20 млрд |
Мирзоян: Азербайджан поднимал вопрос о Конституции Армении |
США не намерены выводить войска из Сирии |
Лавров обвинил Запад в «заманивании» Азербайджана и Армении |
Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Армении |
Эрдоган и Раиси обсудили положение дел на Южном Кавказе и подписали 10 соглашений |
Главное Общество

В Джебраиле строятся 33 жилых здания, будет переселено 2158 человек (видео)

В Джебраиле строятся 33 жилых здания, будет переселено 2158 человек (видео)

В этом году ожидается переселение людей в город М, в настоящее время в центре города строятся 33 жилых дома.

Об этом сообщили в специальном представительстве президента в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Сообщается, что в центре города Джабраил строится жилой комплекс: «В комплексе строятся 33 жилых здания. В этих зданиях, состоящих из 4-5 этажей, будет 712 квартир. После завершения строительных работ в этом году в зданиях поселятся 2158 бывших вынужденных переселенцев».

Теги:
Из этой рубрики
Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна
Общество

Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна

2024/01/25, 11:38
В Азербайджане в гипермаркетах установят почтоматы
Общество

В Азербайджане в гипермаркетах установят почтоматы

2024/01/25, 11:00
В Джебраиле строятся 33 жилых здания, будет переселено 2158 человек (видео)
Общество

В Джебраиле строятся 33 жилых здания, будет переселено 2158 человек (видео)

2024/01/25, 10:45
В Баку водитель под воздействием наркотиков убегал от дорожной полиции против потока (видео)
Общество

В Баку водитель под воздействием наркотиков убегал от дорожной полиции против потока (видео)

2024/01/25, 09:59
В Губе задержали мошенницу, наобещавшую на 11 500 манатов
Общество

В Губе задержали мошенницу, наобещавшую на 11 500 манатов

2024/01/25, 08:37
Пожар в Абшеронском районе (видео)
Общество

Пожар в Абшеронском районе (видео)

2024/01/25, 01:12
Примаков указал на активное продвижение русской культуры в Азербайджане
Общество

Примаков указал на активное продвижение русской культуры в Азербайджане

2024/01/25, 00:20
Сегодня день рождения великого азербайджанца
Общество

Сегодня день рождения великого азербайджанца

2024/01/25, 00:01
Дорожная полиция предупредила водителей
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

2024/01/24, 21:18