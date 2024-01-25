В Джебраиле строятся 33 жилых здания, будет переселено 2158 человек (видео)

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В этом году ожидается переселение людей в город М, в настоящее время в центре города строятся 33 жилых дома.

Об этом сообщили в специальном представительстве президента в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Сообщается, что в центре города Джабраил строится жилой комплекс: «В комплексе строятся 33 жилых здания. В этих зданиях, состоящих из 4-5 этажей, будет 712 квартир. После завершения строительных работ в этом году в зданиях поселятся 2158 бывших вынужденных переселенцев».

