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Словакия выступила за вступление Украины в ЕС

Словакия выступила за вступление Украины в ЕС

Словакия выступила за вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Свою поддержку членства Киева в объединении на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Der Spiegel.

«Мы хотим помочь Украине. Мы за вступление Украины в Евросоюз», — заявил глава словацкого правительства. Премьер также подчеркнул, что Украина должна соответствовать всем критериям для вступления в ЕС, поскольку неподготовленная страна может создать больше трудностей, чем пользы для блока.

Помимо этого, по словам политика, Евросоюз также сможет достичь соглашения о предоставлении миллиардной помощи Киеву на саммите 1 февраля.

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