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Иран и Турция назвали эскалацию в Красном море результатом действий Израиля

Иран и Турция назвали эскалацию в Красном море результатом действий Израиля

Президенты Ирана и Турции Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган считают, что эскалация напряженности в Ближневосточном регионе и ситуация с безопасностью в Красном море – это результат действий израильских властей.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита Раиси в Анкару, передает ТАСС.

«Президенты двух стран, подчеркивая важность обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах, в том числе в Красном море, отметили, что нынешняя обстановка в Красном море является результатом агрессии израильского режима, и заявили, что для нормализации обстановки в регионе необходимы решительные меры по противодействию преступлениям Израиля», – указывается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Ирана.

Обе стороны при обсуждении ситуации в Йемене также подчеркнули «необходимость поиска политического решения, установления устойчивого мира, стабильности в этой стране и немедленного направления гуманитарной помощи, включая продовольствие и лекарства, йеменскому народу».

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