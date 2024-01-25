Однопартийцы Байдена засомневались в его победе

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Некоторые однопартийцы американского лидера Джо Байдена (Демократическая партия) считают низкими его шансы на победу в президентской гонке.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Некоторые члены Демократической партии «обеспокоены шансами Байдена» быть избранным президентом США на второй срок, отмечает агентство. Беспокойство вызывает его возраст (81 год) и то, что партия теряет голоса избирателей из-за высоких цен и позиции администрации в отношении палестино-израильского конфликта. Члены Конгресса из числа демократов, с которыми беседовало агентство, считают нынешнего президента США аутсайдером.

Как отмечает Bloomberg, многие сторонники Байдена полагают, что бывший американский лидер Дональд Трамп (Республиканская партия) «справится лучше» с обязанностями главы государства.