В Губе задержали мошенницу, наобещавшую на 11 500 манатов

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции на основании полученной информации, по подозрению в мошенничестве была задержана местная жительница Улькяр Керимова.

Об этом сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, задержанная нанесла гражданам ущерб в крупном размере, дав обещания нескольким людям, не имея полномочий решать их проблемы.

Она в корыстных целях давала обещания отдельным людям, злоупотребляя их доверием, присвоила денежные средства на общую сумму 11 500 манатов.

В своих показаниях задержанная признала свои мошеннические действия.

По факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.