Папа Римский Франциск считает вино «даром Божьим»

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Итальянские производители вина собрались в Апостольском дворце в Ватикане на встрече с Папой Римским Франциском по инициативе организаторов выставки Vinitaly.

Во время своей приветственной речи папа Франциск сказал, что «вино, земля, сельскохозяйственные умения — это дар Божий».

Он поддержал демократизацию вина, напомнив, что вино, как продукт земли, — для всех. — Создатель вверил всё это нам, нашему внимательному отношению и честности, чтобы мы могли превратить это, как сказано в Писании, в подлинный источник радости для сердца человека, каждого человека, а не только для тех, кто имеет больше возможностей, — сказал Франциск. Кроме того, папа призвал подходить к виноделию и виноторговле с этической точки зрения.

Он отметил важность этой отрасли для экономики и занятости и то, что участники рынка проявляют внимание к окружающей среде, условиям труда и здоровым привычкам потребления. «Одного только применения производственных технологий и следования логике бизнеса недостаточно для получения качественного продукта. Земля, виноградники и их возделывание, брожение и созревание вина требуют постоянства, внимания и терпения», — заключил папа.

Как напомнил папа Франциск, мы отдаём должное вину как дару от Бога, как символу традиций и устойчивой экономики.