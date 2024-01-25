Мирзоян: Азербайджан поднимал вопрос о Конституции Армении

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку считает проблематичным наличие в Конституции республики ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Карабахский регион Азербайджана.

«Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы», – сказал Мирзоян армянской службе радиостанции «Свобода», отвечая на вопрос, заявлял ли когда-либо Баку в процессе мирных переговоров о проблематичности ссылки на Декларацию о независимости.

При этом, Мирзоян заявил, что в проекте соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном Баку не выдвигал требований по вопросу Конституции Армении.