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Вердикт турецкого парламента по членству Швеции в НАТО «оживил» ситуацию с F-16 для Анкары

Вердикт турецкого парламента по членству Швеции в НАТО "оживил" ситуацию с F-16 для Анкары

После одобрения парламентом Турции решения о вступлении Швеции в НАТО, из Вашингтона поступили сообщении о продаже Турции истребителей F-16. Так, представитель CNN TÜRK Юнус Паксой передал некоторые подробности относительно заявлений из Белого дома США.

Так, по словам представителя Совета национальной безопасности, президент США Джо Байден уже давно дал понять, что поддерживает сделку по продаже Турции самолетов F-16 для модернизации ее воздушного флота.

«Это поможет расширить возможности НАТО по совместной работе и отвечает национальным интересам США. Конгресс играет важную роль в утверждении сделок по продаже вооружений, и мы работаем с Конгрессом по этому вопросу», – сообщили в Белом доме.

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