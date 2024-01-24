Возросли поставки легковых автомобилей из ЕС в Азербайджан

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Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе-ноябре 2023 года вырос в денежном выражении на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, примерно до 238,4 млн евро, говорится в данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В тройку ведущих экспортеров в январе-ноябре прошлого года вошли: Германия – 118,4 млн евро (рост на 42,7% год к году), Словакия – 60,7 млн евро (рост на 83,2%) и Италия – 23,8 млн евро (рост на 77,2%).