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Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Армении

Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Армении

Вопрос размещения российских миротворцев в Карабахе не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений Москвы и Баку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

«У нас там [в Карабахе] действительно остаются миротворцы даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном», – подчеркнул министр.

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