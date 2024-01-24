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Главное Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

Дорожная полиция предупредила водителей

По данным Национальной гидрометеорологической службы, из-за неблагоприятных погодных условий, которые в настоящее время господствуют на территории республики, в большинстве регионов дальность видимости ограничена до 200-500 метров.

Поскольку туманная погода создает помехи для своевременного и четкого обзора дорожных знаков, линий разметки, а также других участников движения, водители должны быть более внимательны, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, убедиться в исправности транспортного средства, особенно приборов наружного освещения, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также при обгоне и маневрировании.

Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями, чтобы избежать нежелательных инцидентов, а пешеходов – быть более ответственными при выезде на дорогу, учитывая, что в туманную погоду водителям трудно видеть проезжую часть и обочины.

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Дорожная полиция предупредила водителей
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

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