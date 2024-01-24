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Украинская разведка обвинила Россию в срыве обмена пленными

Украинская разведка обвинила Россию в срыве обмена пленными

Запланированный на сегодняшний день между Украиной и Россией обмен военнопленными не состоялся, хотя украинская сторона свою часть договоренностей выполнила. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

В военной разведке отметили, что по утверждению российской стороны «это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных».

При этом по состоянию на данный момент ГУР не располагает достоверной и исчерпывающей информацией «по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве».

«Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности», – говорится в заявлении.

Также в разведке отметили, что безопасность украинских защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.

«В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», – сообщили в ГУР.

Отмечается, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.

«Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом», – проинформировали в Управлении.

В ГУР заявили, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

«Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действия РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства «, – говорится в заявлении.

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