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Эрдоган и Раиси поддержали Палестину

Эрдоган и Раиси поддержали Палестину

Лидеры Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси выступили с заявлениями по итогам двусторонней встречи.

Основные тезисы из заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:

▪️Я еще раз осуждаю теракт, произошедший в Кермане 3 января. Мы поддерживаем нашего соседа Иран в его борьбе с терроризмом

▪️Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для достижения целевого показателя годового объема торговли с Ираном в $30 миллиардов долларов

▪️На нашей встрече с Ибрагимом Раиси мы обсудили региональные и международные проблемы, особенно израильские нападения

▪️Палестинский вопрос находится в центре внимания как Турции, так и Ирана. На наших встречах мы подтвердили вашу поддержку справедливого дела Палестины

▪️Мы обсудили необходимость положить конец бесчеловечным нападениям Израиля на сектор Газа и предпринять срочные шаги по установлению справедливого и прочного мира

▪️Мы продолжим работать над развитием наших отношений с Ираном, нашим соседом на протяжении веков, в соответствии с интересами наших стран и нашего региона

Основные тезисы из заявления президента Ирана Ибрагима Раиси:

▪️Мы и Турция, как две великие и могущественные страны, своим сотрудничеством можем решить многие региональные и глобальные проблемы

▪️Я хотел бы поблагодарить турецкий народ, который выступает против притеснений в Палестине

▪️Государства, имеющие отношения с сионистским режимом, должны проявлять сдерживающую позицию

▪️Самая большая проблема современности – убийства, совершенные сионистами. Ответственность за это несут США

▪️Безопасность Турции – это наша безопасность. Они хотят посеять раздор между странами региона. Способ противостоять этому – региональное сотрудничество

▪️Международные организации не могут выполнять свои функции. ООН утратила свою функцию. Мы должны работать ради более справедливого порядка.

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