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Примаков указал на активное продвижение русской культуры в Азербайджане

Примаков указал на активное продвижение русской культуры в Азербайджане

Русские дома в столицах Азербайджана и Турции ведут очень активную работу по продвижению русской культуры за границей, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По словам Евгения Примакова, которые приводит «Вестник Кавказа», как Русский дом в Баку, так Русский дом в Анкаре организуют «массу мероприятий».

«[В Анкаре] образовательные выставки, набор студентов, публичные лекции проходят, спортивные мероприятия. Очень активная работа идет. В Азербайджане та же самая история», – заявил руководитель Россотрудничества.

Примаков напомнил, что Русским домом в Анкаре руководит Александр Сотниченко, в Баку – Ирек Зиннуров. «И тот и другой – блестящие специалисты, которые знают и повестку внутриполитическую, и гуманитарную, всегда работают вместе с посольствами. Потому что директор Русского дома все равно так или иначе находится в прямом подчинении у посла на земле. Работа идет и с нашими соотечественниками», – поведал он.

Глава ведомства также рассказал о студентах, которые приезжают в Россию учиться из Азербайджана и Турции. По его словам, это сотни человек только по квоте Россотрудничества. «А квота правительства РФ – 30 тыс на весь мир. Но квотники – только часть. Каждый квотник ведет за собой двух, грубо говоря, контрактников, которые приезжают сюда учиться уже за деньги. Поэтому это интересно нашим вузам даже с экономической точки зрения», – подчеркнул Евгений Примаков.

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