В Узбекистане заблокировали найм строительных работников для Израиля

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Израильская делегация, вылетавшая в Ташкент с целью найма строителей для работы в Израиле, так и не смогла вернуться вместе с узбекскими рабочими.

Местные власти парализовали ее работу под разными бюрократическими предлогами, сделав найм работников невозможным, уточняет издание The Marker со ссылкой на членов делегации.

Отметим, что после эскалации на Ближнем Востоке Израиль столкнулся с нехваткой рабочих в строительной отрасли, поскольку ранее на стройках были задействованы около 76000 палестинцев.