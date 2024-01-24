Сеидов: Никто не может запугать нашу страну угрозами (видео)

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Сегодня некоторые европейские парламентарии поставили под сомнение полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выступили с невообразимыми обвинениями в адрес нашей делегации. Все это является частью продуманной, спланированной и организованной против Азербайджана кампании. Принимая это во внимание, азербайджанская делегация выступила с обширным и детальным заявлением в ПАСЕ, в котором мы конкретно подчеркнули невозможность работы в этих невыносимых условиях, когда выдвигаются необоснованные обвинения против Азербайджана и азербайджанцев.

Об этом сказал руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.С.Сеидов заявил, что ПАСЕ, работа в которой должна быть построена на основе диалога и взаимоуважения, на самом деле далека от всех этих ценностей. Выступая против азербайджанства, тюркизма, ислама, сотрудничества и взаимоуважения, некоторые европейские парламентарии в ПАСЕ, вмешиваясь во внеочередные президентские выборы, хотели бросить тень на демократические институты нашей страны и тем самым нанести удар по Азербайджану.

«В то время, как эта организация в течение двадцати лет не вводила никаких санкций против Армении, не направила месседжи сотням тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, не занималась их проблемами и даже запрещала нашей делегации заниматься этими проблемами, парламентарии организации с серьезным настроем начали такую кампанию против нашей страны после того, как Азербайджан освободил свои земли, полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет, свои границы. Совет Европы, как и другие международные организации, не может говорить с Азербайджаном на языке шантажа. Никто не может запугать нашу страну угрозами. Азербайджан – государство-победитель, восстановившее свою территориальную целостность. Поэтому такими попытками Совета Европы нанес серьезный удар по ценностям, существованию, возможностям влияния, авторитету своей Парламентской Ассамблеи. Внутри такой организации невозможно вести переговоры, наладить диалог и объяснить сложившуюся ситуацию.

Поэтому сегодня единогласным решением нашей делегации мы приостанавливаем свою деятельность в ПАСЕ. Считаем, что это – серьезный сигнал странам и кругам, которые хотят говорить с нашей страной на другом языке. Азербайджан – страна-победительница, ее слово правое. Слово Азербайджана будет услышано, выслушано и принято во внимание», – подчеркнул С.Сеидов.

Он отметил, что наша делегация подумает над вопросом возвращения в ПАСЕ. Но это будет невозможно, если не изменится существующая в этой организации атмосфера, если античеловечная риторика не будет снята с повестки дня, если организация не положит конец двойным стандартам, исламофобским, туркофобским, азербайджанофобским настроениям.

«Если мы не станем свидетелями нормального отношения, если к победоносному Азербайджану не будут относиться должным образом, наша делегация останется на своей позиции», – отметил С.Сеидов.