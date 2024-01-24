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Заявление Генштаба ВСУ после крушения Ил-76

Заявление Генштаба ВСУ после крушения Ил-76

Украинские военные продолжат уничтожать террористическую угрозу, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении. Такое заявление опубликовал Генеральный штаб ВСУ после появления информации о падении в России самолета Ил-76.

В Генштабе отметили, что ВСУ принимают все меры для защиты Украины и ее граждан. В свою очередь, противник из-за несостоятельности достичь каких-либо результатов на поле боя продолжает стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Только за последнюю неделю враг совершил 19 ракетных ударов по Харьковщине.

В общей сложности противник применил 26 ракет ЗКР С-300 и три баллистические ракеты Искандер-М. В результате погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены 78 человек. Разрушено 13 зданий, в том числе – одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов.

Военные заверили, что для уменьшения ракетной угрозы ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации.

«Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, том числе на Белгородско-Харьковском направлении», – говорится в сообщении.

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Заявление Генштаба ВСУ после крушения Ил-76
Армия

Заявление Генштаба ВСУ после крушения Ил-76

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