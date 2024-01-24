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Омбудсмен: Минный террор Армении препятствует строительным работам

Омбудсмен: Минный террор Армении препятствует строительным работам

Высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, озвученные в ходе пресс-конференции, подтверждают наличие точных карт мин, заложенных на территориях Азербайджана во время оккупации, и что они не были представлены нашей стране с целью преднамеренного убийства людей.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

По ее словам, совершенный Арменией минный террор препятствует строительным работам, осуществляемым на наших освобожденных от оккупации территориях, ставит под угрозу жизнь и здоровье мирного населения, задерживает процесс безопасного возвращения населения на свою историческую родину. Начиная с Первой Карабахской войны и до сих пор в результате разрыва мин, заложенных вооруженными силами Армении на наших землях, пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 357 детей и 38 женщин. Таким образом, нормы и принципы международного гуманитарного права были грубо нарушены Арменией.

Несмотря на неоднократные обращения, существование точных карт минных территорий было опровергнуто Арменией и они не были переданы нашей стране, а точность предоставленных по сей день минных карт составляет лишь 25 процентов. Последнее признание министра иностранных дел Армении еще раз доказывает, что эта страна совершила военные преступления и минный террор против Азербайджана.

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