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Баку не намерен терпеть произвол ПАСЕ и разрывает связи с организацией

Баку не намерен терпеть произвол ПАСЕ и разрывает связи с организацией

Азербайджанская делегация прекращает сотрудничество с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) на неопределенное время.

Об этом говорится в заявлении парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ.

«Азербайджан — гордая, независимая, суверенная, демократическая и мультикультурная страна. Демократия — наш осознанный выбор. Со времени обретения независимости в 1991 году мы добились огромного прогресса в обеспечении прав человека и верховенства закона в Азербайджане.

Основная цель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — обеспечить платформу для диалога между парламентариями разных стран, основанного на взаимном уважении и равных условиях.

Вступив в Совет Европы в 2001 году, Азербайджан искренне надеялся и ожидал, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенство закона, поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенные в результате военной агрессии и оккупации Арменией части ее международно признанных территорий. И, следовательно, справедливость будет восстановлена во имя достижения прочного мира в регионе.

За девятнадцать лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке.

После исторической победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и насильственным сепаратизмом, а также восстановления его территориальной целостности и суверенитета мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу. В течение почти двадцати лет, когда азербайджанская делегация поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, нам говорили, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами. Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан. Избирательное толкование международного права и различное отношение к вопросам, касающимся территориальной целостности и суверенитета государств, демонстрируют циничную и лицемерную природу авторов этого позорного предложения.

К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ.

Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов.

Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом.

Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение временно прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении азербайджанской делегации.

После оглашения заявления делегация покинула зал.

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