Шольц характеризует ситуацию в Германии как беспокойную

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Канцлер Германии Олаф Шольц не намерен досрочно слагать с себя полномочия или ставить вопрос о доверии правительству, сообщила газета Die Zeit.

«Нет», – сказал Шольц, отвечая на вопрос, думал ли он о сложении полномочий. По его словам, слухи о том, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) идут дискуссии о необходимости досрочной передачи полномочий канцлера или постановке вопроса о доверии к кабмину, являются сказкой.

Тем не менее Шольц впервые открыто признал, что несет частичную ответственность за снижение рейтинга популярности правящей коалиции. «Как канцлер я несу ответственность за правительство. Точка. Так что было бы абсурдом говорить, что я не имею к этому никакого отношения», – сказал он. На вопрос, являются ли эти слова самокритикой, Шольц ответил утвердительно. «К сожалению, слишком редко удавалось принимать важные решения без скучных публичных дискуссий», – констатировал он.

Канцлер охарактеризовал ситуацию в стране как беспокойную. Он признал, что многие граждане пребывают в состоянии неуверенности. Коснувшись укрепления позиций правопопулистской «Альтернативы для Германии», Шольц заявил, что «джин выпущен из бутылки» и обратно его тут трудно вернуть.