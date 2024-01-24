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ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с ИЛ-76

ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с ИЛ-76

Поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, сообщает Минобороны России.

Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, отмечает министерство.

Экипаж и все пассажиры погибли, сообщили в Минобороны России. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», – говорится в сообщении.

Минобороны России обвинило Киев в намеренном сбитии самолета, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

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