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Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины

Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины

Фермеры Польши в среду устроили по всей стране массовую акцию протеста, протестуя против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщил радиостанция RMF FM.

«Фермеры вывели на дороги страны тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране», – говорится в сообщении.

При этом информации о блокировании дорог в Варшаве не поступало.

Как сообщили организаторы протеста, у них два основных постулата. Первый – протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран.

«Европейские фермеры несут расходы и соблюдают правила, которым не подчиняются сельхозпроизводители с Украины и других стран за пределами сообщества. Допуск агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС, на европейский рынок без каких-либо правил является крайне безответственным со стороны Европы и угрожает нашему существованию. Это угрожает продовольственной безопасности европейцев!» – сказано в заявлении организаторов.

Второй постулат – пересмотр Общей аграрной политики – норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства.

«Мы протестуем против ограничения производства растений и животных и введения дальнейших экологических ограничений в результате Европейского «зеленого курса», – говорится в заявлении протестующих.

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