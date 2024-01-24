Коваленко: На месте крушения Ил-76 под Белгородом нет ни одного тела

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Заявление российских властей о 65 украинских пленных на борту Ил-76 является фейком, фотографии с места катастрофы подтверждают это, заявил украинский военный эксперт, автор Minval.az Александр Коваленко.

«Пленных самолетами не перевозят! Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!», – написал эксперт.

Вместе с экипажем 74 человека на борту, по версии МО РФ, но на поле ни единого тела, то есть на борту были 6 членов экипажа, в кабине.

В свою очередь, по версии украинских СМИ, грузом на борту самолета были ракеты для ЗРК «С-300».

Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть после падения и удара о землю была и еще мощная детонация боекомплекта.