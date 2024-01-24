Репке: Российский Ил-76 под Белгородом рухнул после взрыва в воздухе

355 Просмотров

Российский Ил-76 в Белгородской области рухнул после взрыва в воздухе. Об этом пишет эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видео крушения. Журналист сам пилотирует небольшие самолеты как летчик-любитель.

«Ил-76 российских ВВС разбился и взорвался в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, загоревшись после взрыва уже в воздухе и начав разваливаться на части. Российские и украинские источники теперь сообщают, что Ил-76 был сбит. Невозможно иначе объяснить, почему местные жители услышали «что-то громкое» в небе, достали мобильные телефоны и смогли заснять катастрофу на видео. Если я правильно вижу, фюзеляж разваливается перед падением, а кабина отваливается от остальной части самолета. Чтобы такое случилось, должен был произойти довольно сильный взрыв в воздухе», — пишет Репке.

Сейчас украинские и российские анонимные телеграм-каналы, блогеры и военкоры публикуют противоречивые данные о том, был ли самолет сбит и действительно ли на борту были украинские военнопленные.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными не подтвердили, но и не опровергли заявление Минобороны РФ о том, что на борту Ил-76 были украинские военнопленные.