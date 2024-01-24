Жена Макрона хочет японца Ито

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Первая леди Франции Брижит Макрон попробовала себя в роли скаута для главного тренера национальной команды Дидье Дешама, подарив один из самых курьезных эпизодов в статусе супруги президента.

Хозяйка Елисейского дворца пересеклась с титулованным специалистом на одном из благотворительных мероприятий инициативы «Операция Желтые Монеты», пишет RMC Sport.

Они вместе посетили университетскую клинику в Реймсе.

Там репортеры подслушали забавный диалог Макрон и Дешама. Первая леди поинтересовалась у наставника сборной, мониторит ли он выступления местной команды – «Реймса». На этом супруга президента Франции Эммануэля Макрона не остановилась и требовала у тренера объяснений отсутствия в рядах «трехцветных» одного из лидеров «красно-белых» Дзюнъи Ито.

«Есть японец, который очень хорошо играет в «Реймсе»! Как его зовут? – обратилась Макрон к журналистам и, получив подсказку, добавила – Да, Ито, вот и все. Он очень хорош. Мы должны его вызвать в команду, Дидье! Почему бы вам его не взять?».

«Ну потому, что он японец», – коротко ответил со смехом Дешам, который в сборную Франции может вызвать только граждан республики.