ABC News: У США больше нет денег для Украины

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У Соединенных Штатов сейчас нет денег для Украины, поэтому Пентагон не может отправлять в Киев боеприпасы и ракеты. Об этом пишет ABC News.

Администрация Байдена во вторник впервые пришла с пустыми руками на ежемесячную встречу около 50 стран, которые координируют поддержку Украины, отмечает издание. Группа была создана министром обороны США Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

В ожидании одобрения Конгрессом выделения дополнительных средств для Украины Вашингтон надеется на союзников, которые продолжат поставки вооружений Киеву.

Украинские войска на фронте испытывают острую нехватку боеприпасов, что обсуждалось на встрече с участием Ллойда Остина.

«Это одна из причин, по которой мы сосредоточились на необходимости ответить на вопросы Конгресса, чтобы они могли продвинуться вперед в принятии решения о принятии закона о помощи», — сказала после встречи помощник министра обороны по международным вопросам Селеста Уолландер.