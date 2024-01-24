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Йованович: Решение ПАСЕ против Баку – политически мотивировано

Йованович: Решение ПАСЕ против Баку – политически мотивировано

Решение обжаловать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ представляются политически мотивированными. Об этом заявил член сербской делегации в ПАСЕ Стефан Йованович.

«Важно, чтобы все члены Совета Европы выполняли свои обязательства, но не менее важно, чтобы такие органы как ПАСЕ и Совет Европы придерживались основополагающих принципов уважения территориальной целостности и суверенитета стран-участниц», – приводит его слова агентство «Репорт».

Йованович заявил, что результатом обжалования полномочий азербайджанских депутатов в ПАСЕ, которое планируется обсуждать сегодня, может стать ограничение права голоса делегации на год.

«На мой взгляд это было бы нежелательным решением. Санкции или карательные меры, такие как ограничение права голоса, – это серьезные меры. Вместо перехода к санкциям, более конструктивным было бы начать диалог и дипломатические дискуссии. Санкции могут привести к еще большей напряженности в отношениях. Они не будут способствовать положительному решению тех вопросов, которые данными мерами пытаются решить», – отметил С.Йованович.

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