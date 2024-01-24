Китай и Науру возобновили дипотношения

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Представители Китая и Науру провели в столице КНР церемонию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Подписание соответствующих документов состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай», передает ТАСС.

С китайской стороны совместное коммюнике заверил глава МИД Ван И, от Науру – его коллега Лайонель Аингимеа.

После подписания присутствовавшие в зале подняли бокалы с шампанским за успешное сотрудничество. «Хотя Китай и Науру географически разделены большими расстояниями, дружба между нашими народами имеет давнюю историю», – подчеркнул министр иностранных дел КНР.

Он уточнил, что власти обеих стран ставят перед собой схожие задачи экономического развития, стремясь повысить уровень народного благосостояния и добиться модернизации. «Китай и Науру относятся к государствам глобального Юга, сообща защищают общие интересы развивающихся стран», – добавил Ван И. По его словам, обе стороны отстаивают свой суверенитет и независимость, «способствуют формированию сбалансированного и упорядоченного многополярного мира».

Науру с 15 января разорвала дипломатические связи с Тайванем и не сохранит с ним никаких официальных контактов.