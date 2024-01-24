Около станции метро «Кёроглу» зарезали мужчину

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В Низаминском районе Баку совершено убийство.

Как сообщили в прокуратуре Низаминского района, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 24 января примерно в 11 часов в одном из магазинов напротив станции метро «Кёроглу» в Низаминском районе столицы был убит Нурлан Мамедов (1991 г.р.).

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Ахмед Гусейнов (1985 г.р.) преднамеренно убил ножом Нурлана Мамедова во время ссоры между ними. После инцидента А.Гусейнов добровольно сдался следствию и был задержан в качестве подозреваемого.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, проводится предварительное расследование.