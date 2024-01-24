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Спецслужбы Литвы раскрыли настоящую цель Кремля

Спецслужбы Литвы раскрыли настоящую цель Кремля

Российский президент Владимир Путин преследует цель не только поражение Украины, но и долгосрочную конфронтацию с Западом.

Об этом заявил глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис, сообщает Delfi.

По его словам, война России против Украины останется важнейшим фактором, который будет формировать повестку дня в вопросе безопасности региона. В том числе и Литвы. Яунишкис прогнозирует, что, вероятно, ситуация останется такой же – как и в прошлом году. Маловероятен он считает тот факт, что в этом году российская агрессия, ее цели и стратегии изменятся.

«Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или разрешения, какого-либо желания со стороны Путина, его администрации в этом направлении», — сказал Дарюс Яунишкис.

Он отмечает, что цель Путина — поражение Украины, «денацификация» и «демилитаризация», контроль над оккупированными территориями, но не только это. Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы считает, что Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Западом, у нее есть широкий спектр инструментов.

Яунишкис не исключает, что Кремль будет использовать эти инструменты для снижения помощи Украине, использовать информационные и кибернетические операции, ядерный шантаж, не исключены и инциденты на территориях стран НАТО.

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