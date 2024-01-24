Израиль поставил Лаврова на место на заседании Совбеза ООН

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Россия сотрудничает с Ираном, который признан спонсором терроризма. И именно иранскими дронами РФ убивает мирных украинцев.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на заседании Совета безопасности 22 января. Совбез созвали по запросу России для обсуждения поставок оружия Украине.

«Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже Россия, которая сотрудничает с Ираном», – сказал постпред Израиля.

Таким образом, Эрдан поставил на место главу российского МИД Сергея Лаврова, который в своем выступлении обвинил Запад в том, что он поставками оружия в Украину подталкивает Киев к продолжению войны с РФ.

По словам Лаврова, для «установления справедливости» страны Запада должны перестать помогать Украине. При этом он абсолютно игнорировал тот факт, что именно Россия напала на Украину и вынуждена защищать свои территории.