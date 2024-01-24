«Водородная бомба» под армянские мечты

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В Армении — очередной шок и разочарование. Нет, Франция не забирает обратно свой металлолом в лице бронетранспортеров «Бастион», и газета «Фигаро» не уволила мсье Бюиссона. Просто местный политический бомонд внезапно открыл для себя…южнокавказское прочтение «водородной энергетики». И в результате получил «водородную бомбу», которая разрушила очередную армянскую мечту — на сей раз о санкциях против Азербайджана.

Как теперь сетуют в Армении местные ТГ-помойки, «несмотря на все усилия МИД Франции, который последовательно защищает интересы Армении в Европе, Париж остается в Евросоюзе белой вороной — большинство стран Старого света занимают или подчеркнуто нейтральную, или проалиевскую позицию.

Причина — энергоресурсы, которые поставляет Азербайджан». И самое страшное для Армении, «глобальный тренд на переход от углеводородов к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) этого не изменит. В 2020-м в Европейском союзе была принята водородная стратегия, которая подразумевает переход от ископаемого топлива к так называемому «зеленому водороду» — то есть полученному при помощи ВИЭ методом электролиза». И вот тут начинается самое страшное: «Для этого нужны огромные мощности возобновляемой электроэнергии, которые в Европе сложно создать из-за дефицита свободной земли. Зато производство зеленого водорода можно развернуть в странах-экспортерах углеводородов, у которых есть и желание, и необходимость, и средства для инвестиций в эту отрасль».

К тому же для поставки водорода в Европу «нужно строить новые водородопроводы, но можно использовать существующую газотранспортную систему при условии прокачки по ней смеси газа и водорода, где последнего будет 20-30%. Потенциальный маршрут поставок водорода в Европу включает в себя такие газопроводы, как Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP). Сейчас оба используются для поставок азербайджанского газа. Консорциум TAP планирует провести испытания прокачки водорода по газопроводу уже в этом месяце». После чего забивают последний гвоздь в гроб очередных «армянских надежд»: «Именно этим и планирует заниматься Азербайджан. Сначала поставлять казахстанский водород по своей ГТС в Турцию, а затем и начать производство своего водорода. В ЕС на форе разрыва отношений с Россией дали понять, что готовы закупать и «голубой водород» — полученный из природного газа, но с улавливанием выделяемого в процессе углерода».

К вящему ужасу ереванских политтехнологов, зависимость Европы от Азербайджана «в будущем не ослабнет, а только усилится», и вопли о «христианской солидарности» или «нарушениях прав человека» (например, по имени Рубен Варданян, но это большой секрет) «вряд ли станут серьезными аргументами для отказа от этого сотрудничества».

А армянской околополитической «тусовке» есть о чем переживать. С 1997 года, когда стало понятно, что подписанные в Баку нефтяные контракты заработали, в Армении последовательно изобретали для себя «большие надежды». И ждали, когда ситуация переменится в пользу Еревана. Сначала тут верили и надеялись, что все нефтедоллары «осядут на офшорных счетах». Тем более что разного рода грантовые «правозащитники» и «журналисты-расследователи» с упоением подкидывали «как бы подтверждения». Правды там было процентов 5 в лучшем случае, но армянская аудитория глотала эту дурно пахнущую субстанцию с упоением. Чтобы в 2020 году с ужасом понять, что вместо офшорных счетов львиная доля нефтедолларов была вложена в армию. Потом здесь срочно сменили пластинку: дескать, надо подождать совсем ничего — и у Азербайджана закончится нефть. Тоже не вышло. В последние годы в Армении изобрели новый повод для больших надежд: дескать, углеводородные энергоносители «выходят из моды», и это уж точно заставит Европу забыть о нефти и газе из Азербайджана!

И вот теперь эти мечты разлетаются на куски от взрыва «экологически чистой водородной бомбы». Как оказалось, Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева подготовился к «энергетическому переходу» и «постуглеводородной эре» куда раньше, чем в Армении вообще узнали, что это такое. В нашей стране уже обсуждают планы экспорта в Европу «зеленого водорода», строят солнечные и ветровые электростанции и реализуют множество других проектов.

А Армения… Наверное, местные «политологи» теперь посоветуют ждать, когда в Европе пройдет мода на водород.

А.Шакур