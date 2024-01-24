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Задержан наркокурьер, пытавшийся доставить в Баку крупную партию товара

Задержан наркокурьер, пытавшийся доставить в Баку крупную партию товара

В Джалилабаде задержан мужчина, который хотел доставить в Баку крупную партию наркотических веществ.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Сумгайыта Азер Гусейнов.

В ходе обыска из его сумки были обнаружены и изъяты 5,33 кг марихуаны, 150 граммов героина и 150 таблеток метадона.

В ходе расследования было установлено, что задержанный получил наркотические средства через проживающего за рубежом наркоторговца, и должен был доставить запрещенные вещества в Баку.

Решением суда А.Гусейнов арестован, по факту в Джалилабадском РОП ведется расследование.

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Задержан наркокурьер, пытавшийся доставить в Баку крупную партию товара

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