Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

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Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет.

Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает РИА Новости.

По сведениям, имеющимся у военных Южной Кореи, около 7:00 24 января был зафиксирован пуск нескольких крылатых ракет КНДР в сторону Желтого моря.

В Сеуле заявили, что детали происшедшего анализируются разведками Южной Кореи и США.

Южнокорейская армия усилила наблюдение и сообщила о дальнейшем тесном сотрудничестве с американскими военными в наблюдении за активностью Пхеньяна.