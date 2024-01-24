Марков: Турция поставила Швецию и ЕС на колени

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Российский политолог Сергей Марков в своем ТГ-канале прокомментировал ратификацию парламентом Турции членства Швеции в НАТО.

«Турция на заседании комитета парламента одобрила вступление Швеции в НАТО. Для этого в результате публичной и непубличной торговли за год Турция получила от Швеции, ЕС и США огромные политические и экономические уступки и заставила их политиков унижаться перед Турцией и лично перед Эрдоганом», – отметил Марков.

«От Турции никто не ожидал такой лавины требований. Турция поставила Швецию и ЕС на колени. Турция показала всем пример – с Европой надо жёстче, наглее. Европейцы потерявшие все ценности, заслуживают только язык силы», – уверен политолог.