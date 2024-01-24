Ульф Кристерссон: Швеция стала на шаг ближе к НАТО

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что после принятия Генеральной Ассамблеей Великого Национального Собрания Турции законопроекта о вступлении страны в НАТО Швеция стала на шаг ближе к полноправному членству в Альянсе.

Кристерссон поделился публикацией на своей странице в социальной сети Х: «Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО. Голосование Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции по вопросу участия Швеции в НАТО завершилось положительно».