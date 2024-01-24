Никки Хейли не будет покидать президентскую гонку

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Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в случае неудовлетворительных результатов на первичных выборах кандидата в президенты от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом она сообщила в эфире телекомпании CNN.

Ее попросили прокомментировать слова ее соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа, который предположил, что Хейли откажется от участия в праймериз вслед за другими претендентами.

«Я не поступаю так, как он говорит мне поступать», – ответила бывший губернатор штата Южная Каролина.

Она пообещала «бороться до закрытия последнего участка».

«Я не собираюсь говорить о некрологе [своей предвыборной кампании] только потому, что вы все [журналисты] думаете, будто нам стоит об этом говорить», – добавила Хейли.