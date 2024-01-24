База США в Ираке подверглась атакам

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Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» объявило о совершении двух атак на военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар (на западе республики), на которой присутствуют военнослужащие Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Как отмечается в тексте, атаки были совершены при помощи беспилотников и стали ответом на «массовые убийства, совершаемые [Израилем] <…> в Газе», а также частью усилий по «противодействию американским оккупационным силам в Ираке и регионе».